Come annunciato, i Depeche Mode hanno condiviso il primo singolo estratto dal nuovo album. Si tratta del brano "Where’s the Revolution". Il brano della band britannica è ascoltabile in streaming qui sotto:

Il nuovo disco dei Depeche Mode si chiamerà “Spirit” e raggiungerà il mercato il prossimo 17 marzo. Questa è la tracklist del disco, svelata da poco:

Disco 1

01. Going Backwards

02. Where’s the Revolution

03. The Worst Crime

04. Scum

05. You Move

06. Cover Me

07. Eternal

08. Poison Heart

09. So Much Love

10. Poorman

11. No More (This is the Last Time)

12. Fail

L'edizione deluxe prevede anche un secondo disco con cinque remix:

Disco 2 – Jungle Spirit Mixes

01. Cover Me (Alt Out)

02. Scum (Frenetic Mix)

03. Poison Heart (Tripped Mix)

04. Fail (Cinematic Cut)

05. So Much Love (Machine Mix)