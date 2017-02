Giungono le prima anticipazioni sui nomi degli artisti che si esibiranno nell'ambito di Umbria Jazz 2017. Le attrazioni di maggiore spicco sono Kraftwerk e Brian Wilson, in concerto rispettivamente il 7 e il 15 luglio all’Arena Santa Giuliana, main stage del festival, nelle uniche date italiane dei rispettivi tour.

I Kraftwerk apriranno l’edizione 2017 con il loro spettacolo in 3D, in cui musica e immagini si intersecheranno e si influenzeranno a vicenda, in un vortice di elettronica, dance e la techno, la new wave in salsa robotica.

Brian Wilson, deus ex machina dei Beach Boys, porterà in scena il 15 luglio il capolavoro "Pet Sounds", accompagnato da Al Jardine, Blondie Chaplin e Wondermints; in scaletta, naturalmente, ci saranno anche molti altri successi della sua cinquantennale carriera.

L’8 luglio si esibirà, dopo 8 anni di assenza dai palchi italiani, Jamie Cullum, star inglese che batte i territori fra jazz e pop; la serata del 10 sarà dedicata a “Ladies!”, spettacolo tutto al femminile con Renee Rosnes, Anat Cohen, Melissa Aldana, Cécile McLorin Salvant e altre star in rosa; poi, ci sarà Dee Dee Bridgewater.

Tre grandi trombettisti nella serata dell’11: il quintetto di Enrico Rava e del polacco Tomasz Stanko, e la big band guidata da Fabrizio Bosso in un omaggio al genio di Dizzy Gillespie. Ancora jazz al femminile il 12, con Angelique Kidjo, con la partecipazione di Pedrito Martinez.

Il 14 luglio, una star assoluta della storia del jazz, Wayne Shorter con il suo Quartetto (Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade), al quale si aggiungerà una orchestra di estrazione classica.