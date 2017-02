Il rocker di Correggio, come già riportato da Rockol, è stato costretto a rinviare le prime date del tour nei palasport in supporto a "Made in Italy", che lo avrebbero visto impegnato al PalaLottomatica di Roma il 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio. Con un video postato sui suoi canali social ufficiali Ligabue ha fatto sapere che i medici gli hanno diagnosticato un edema alle corde vocali e gli hanno imposto un riposo di dieci giorni.

Ora arrivano aggiornamenti a proposito dei cinque concerti rinviati: gli organizzatori hanno appena comunicato il modo in cui i concerti romani verranno recuperati, le nuove date e le informazioni relative al rimborso dei biglietti.

Tutti i concerti romani sono posticipati nel modo seguente:

12 aprile (nuova data) a recupero del concerto del 3 febbraio

13 aprile (nuova data) a recupero del 4 febbraio

19 maggio (nuova data) a recupero del 6 febbraio

20 maggio (nuova data) a recupero del 7 febbraio

21 maggio (nuova data) a recupero del 10 febbraio

Il cantautore, tra l'altro, sarà in scena al PalaLottomatica di Roma anche il 23 maggio, con un concerto annunciato già nelle scorse settimane - che va così ad "accorparsi" a quelli del 20 e del 21 maggio. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.

Coloro che desiderano in ogni caso richiedere il rimborso del biglietto possono procedere come segue:

- per i biglietti acquistati presso i punti vendita, il rimborso potrà essere richiesto presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto, entro e non oltre il 15 febbraio 2017;

- per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità "ritiro sul luogo dell'evento", il rimborso potrà essere richiesto scrivendo all'indirizzo email ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 15 febbraio 2017

- per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità "spedizione tramite corriere espresso", il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 15 febbraio 2017 (farà fede la data del timbro postale), all'indirizzo: TicketOne S.p.A. - Via Vittor Pisani 19 - 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Il debutto del tour nei palasport, inizialmente previsto per domani, venerdì 3 febbraio, al PalaLottomatica di Roma, è stato rinviato a martedì 14 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT).