Le piacerebbe avere una macchina del tempo - "Come quella di Doc Brown in 'Ritorno al futuro'", specifica lei - per tornare indietro di vent'anni e dirsi "Tu un giorno suonerai in Arena a Verona": Elisa ride al solo pensiero, oggi, mentre si preprara a celebrare i due decenni di attività con un triplo appuntamento speciale in uno dei templi della musica italiana e internazionale.

"Da un lato mi eccita questa formula", spiega la cantante: "Saranno tre spettacoli differenti, ognuno con le sue caratteristiche, ma dall'altro uno show organizzato così non è facile da mettere in piedi. Studieremo ogni dettaglio, e le cose alle quali pensare sono davvero tante...".

