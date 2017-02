Aggiornamento, ore 18.40: gli organizzatori hanno appena comunicato le nuove date romane e le informazioni relative al rimborso dei biglietti.

Persistono i problemi di salute di Ligabue che a causa di un temporaneo abbassamento della voce, dopo avere annullato la data zero del suo “Made in Italy – Palasport 2017” prevista per l’1 febbraio al PalaArrex di Jesolo (Ve), si vede costretto a rinviare a data da destinarsi anche i cinque concerti romani al PalaLottomatica il 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio.

Il rocker di Correggio ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook ufficiale nel quale dà la notizia ai suoi fan e comunica che i medici gli hanno diagnosticato un edema alle corde vocali:

Purtroppo non ho buone notizie. L'altro giorno il concerto a Jesolo non è saltato tanto per l'influenza quanto per il fatto che non avevo voce. Allora mi sono fatto controllare e purtroppo mi hanno trovato un edema alle corde vocali. Vuol dire che non solo non sono nella condizione di poter controllare la voce (perché proprio non riesco a cantare), ma soprattutto mi dicono che devo assolutamente tenere la voce a riposo perché corro il rischio di creare danni maggiori alle corde vocali. E in vista delle 50-60 date che dobbiamo fare, può essere devastante.



Prosegue poi Ligabue:

Mi costringono ad un periodo di riposo di dieci giorni: vuol dire che, e ve lo dico a malincuore, le date di Roma vengono spostate. Vi potete immaginare il mio stato d'animo,la mia frustrazione: attendevo con ansia l'inizio di questo tour, non vedevo l'ora di cominciare al PalaLottomatica l'esecuzione dal vivo di un album a cui tengo così tanto e di uno spettacolo che credo che vi piacerà, l'abbiamo preparato scrupolosamente. Purtroppo non è possibile. Ci vediamo ad Acireale con la prima e poi, via via, con tutte le altre.





Il tour del rocker emiliano prenderà quindi il via il prossimo martedì 14 febbraio dal Pal’Art Hotel di Acireale (Ct) dove ci si augura che il ‘Liga’ possa finalmente presentare sul palco le canzoni della sua ultima fatica discografica “Made in Italy”.