In una recente intervista rilasciata a "Ultimate Classic Rock" il produttore Don Was ha praticamente confermato il fatto che i rocker britannici Rolling Stones, nonostante la recente pubblicazione del disco di cover blues "Blue and Lonesome", sono al lavoro su un nuovo album, con lui.

A proposito delle session in corso, Was ha detto:

L'energia è fottutamente grande. E loro sono lusingati dall'accoglienza ricevuta da "Blue and Lonesome". [...] In quel disco sono loro stessi. E' la band che si riafferma. E penso che questa cosa stia avendo un certo impatto sulle session in svolgimento, ed è bellissimo. Ma devo dirvi che siamo ben lontani dalla fine.

Questa affermazione, peraltro, fa eco a una gettata con noncuranza durante un recente podcast di "Rockcellar Magazine", in cui Was ha affermato che gli Stones "non hanno finito di fare dischi".