Paul McCartney ha condiviso online un demo del brano "Twenty Fine Fingers", inciso insieme a Elvis Costello durante le session dell'album del 1989 "Flowers In The Dirt" (l'ottavo solista dell'ex-Beatle). Costello all'epoca collaborò a quattro pezi del disco.

Questo pezzo sarà incluso in una ristampa di "Flowers In The Dirt" che uscirà più avanti nell'annata e conterrà una serie di nove demo tratti dalle session di incisione

La versione demo di "Twenty Fine Fingers" non è un inedito assoluto, in quanto è stata più volte bootlegata nel corso degli anni (spesso col titolo errato "Twenty Five Fingers"), ma questa sarà la prima uscita ufficiale con l'imprimatur di Macca.