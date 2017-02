L'ex frontman degli Smiths - e star solista - Morrissey è reduce da una serie di date cancellate negli Stati Uniti lo scorso dicembre 2016; ora l'artista ha annunciato, via web, il primo concerto del nuovo anno che si terrà al Roxy Festival di Guadalajara, Messico, il prossimo 1 aprile.

Per dare la notizia Moz ha postato nel fan site ufficiale "True To You" una foto ritoccata del neopresidente Trump che regge un banner con il titolo dell'ultimo disco del cantante, “World Peace Is None of Your Business”.

Il meme è una creazione di Sam Esty Rayner, il fotogrsfo che si è occupato della maggior parte delle foto promozionali più recenti di Morrissey.