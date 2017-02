I rocker canadesi Nickelback hanno condiviso un lyric video per il primo singolo estratto dal loro nuovo album "Feed The Machine", che non è proprio imminente, visto che uscirà il prossimo 9 giugno per BMG. Ma può già essere preordinato - e all'atto dell'ordine si riceve il singolo immediatamente.

La canzone in questione è la title track del disco. Eccola:

Il singolo è composto dai Nickelback e co-prodotto con Chris Baseford (che già ha lavorato con Slash e Shinedown).

La band, poi, dal 23 giugno prossimo, partirà per un tour che toccherà 44 città in tutto il Nord America.