Si intitola "Non me ne frega niente" il primo singolo estratto dal nuovo album in studio della cantautrice siciliana (ma torinese d'adozione), l'ideale successore di "Abbi cura di te" del 2015.



Il video della canzone ha appena fatto il suo debutto in rete ed è una clip che riflette sulla dipendenza da social network: l'idea del video, che è stato diretto da Stefano Poggioni (che ha scritto anche il soggetto), è di Levante stessa. I protagonisti sono alcuni ragazzi rinchiusi in quella che ha tutta l'aria di essere una clinica di disintossicazione da smartphone e social network, con gli infermieri pronti a bacchettarli non appena provano ad avvicinarsi ad un cellulare.



"Non me ne frega niente" - potete ascoltarla più sotto - è stata scritta da Levante insieme a Dario Faini (che ha co-firmato le musiche), prodotta da Antonio Filippelli: si tratta di una canzone dalle sonorità un po' elettroniche, con il suono dei sintetizzatori e i beat che fanno da sottofondo al suono degli altri strumenti.



Presentando la canzone, su Facebook, Levante ha scritto:



"Ci siamo perduti dietro alle nostre trincee emotive, le frustrazioni lasciano spazio a sentenze sulle vite degli altri. Le vite degli altri sono uno spettacolo da criticare, da giudicare, additare... e il dito, puntando verso ciò che non ci piace, (o verso ciò che ci piace ma non possiamo averlo e quindi non ci piace), lascia solo una impronta digitale sullo schermo, il vetro luminoso, la grande connessione con l'intero pianeta e, al contempo, cupola di vetro delle nostre vite, oltre la quale non c'è vita. Il nostro grande limite. La rivoluzione comodamente da casa. Lo sdegno spalmato sul divano. E senza connessione... non siamo niente di niente".



Il brano fa da apripista al nuovo progetto discografico della cantautrice, che dovrebbe intitolarsi "Nel caos" e dovrebbe arrivare nei negozi prima del prossimo maggio: proprio a maggio, infatti, Levante sarà impegnata con l'omonima tournée, che la vedrà esibirsi dal vivo sui palchi di alcuni club italiani.



Levante ha da poco consegnato al mercato anche un romanzo, "Se ti vedo non esisti", che ha per protagonista Anita, redattrice di una rivista di moda con un passato doloroso.