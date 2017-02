Il tour nei palasport di Ligabue avrebbe dovuto debuttare questa sera, mercoledì 1° febbraio, con la data zero in programma a Jesolo. Il concerto, però, è saltato per alcuni problemi di salute del rocker di Correggio - costretto a tre giorni di riposo - ed è stato posticipato al 26 aprile.



La data di venerdì 3 febbraio al PalaLottomatica di Roma sarà dunque la prima assoluta della tournée che vedrà il cantautore far ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni contenute all'interno del suo ultimo disco, "Made in Italy".



Il PalaLottomatica di Roma, a dire il vero, ospiterà quasi una mini-residency di Ligabue e della sua band: oltre alla data di venerdì 3 febbraio, il cantautore si esibirà sul palco del palazzetto dello sport romano anche il 4, il 6, il 7 e il 10 febbraio. Poi comincerà a girare l'Italia: il calendario del tour si compone al momento di oltre 50 date in tutta la penisola.



La tournée, che è stata battezzata "Made in Italy - Palasport 2017", terrà impegnato il rocker di Correggio fino alla fine di maggio. Ma il calendario è in continuo aggiornamento e vista la grande richiesta da tutte le regioni di Italia gli organizzatori informano che prossimamente saranno inseriti in calendario appuntamenti anche in Sardegna.



In scaletta, oltre ai successi di sempre, ci saranno tutti i brani contenuti all'interno di "Made in Italy". Accanto a pezzi come "Balliamo sul mondo", "Certe notti", "Il sale della terra", "Piccola stella senza cielo", "Il muro del suono", "Tra palco e realtà", dunque, troveremo non solo i singoli "G come giungla", "Made in Italy" e "È venerdì, non mi rompete i coglioni", ma anche "La vita facile", "Mi chiamano tutti Riko", "Vittime e complici", "Meno male", "Ho fatto in tempo ad avere un futuro", "L'occhio del ciclone", "Quasi uscito", "Dottoressa", "I miei quindici minuti", "Apperò" e "Un'altra realtà".