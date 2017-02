Il passaggio della cantautrice e poetessa americana nella penisola, il prossimo maggio, non si limiterà solamente al ritiro della laurea ad honorem che l'Università di Parma ha deciso di conferirle e agli eventi legati all'iniziativa. Patti Smith ha infatti annunciato le sette date italiane del tour "Grateful", che la vedranno esibirsi dal vivo proprio a maggio in alcune città italiane.



La branca italiana della tournée debutterà proprio a Parma, con un concerto ospitato dal Teatro Regio il prossimo 4 maggio. Ecco, di seguito, il calendario completo:



4 maggio - Parma, Teatro Regio

6 maggio - Torino, Auditorium Rai Arturo Toscanini

7 maggio - Sanremo, Teatro Ariston

8 maggio - Verona, Teatro Filarmonico

10 maggio - Cremona, Teatro Ponchielli

12 maggio - Bologna, Teatro Manzoni

13 maggio - Roma, Auditorium Parco della Musica



Le informazioni per i biglietti della data di Parma sono disponibili sul sito ufficiale del teatro. I biglietti per il concerto torinese saranno in vendita su Ticketone da venerdì 3 febbraio. I tagliandi per assistere alla data sanremese sono disponibili da oggi sul sito ufficiale del Teatro Ariston, mentre quelli per la data di Verona sono già acquistabili su Ticketone e Geticket. Anche i biglietti per i concerti di Cremona e Bologna sono già disponibili su Ticketone, Vivaticket e presso le biglietterie dei due teatri. Quelli per la data di Roma, infine, sono da oggi in vendita su Ticketone.



L'Università di Parma consegnerà a Patti Smith la laurea ad honorem il prossimo 3 maggio e omaggerà la cantautrice con una tre giorni di eventi a lei dedicata: oltre al concerto e all'onorificenza, infatti, Parma ospiterà anche un reading di Patti Smith (3 maggio, Auditorium Paganini) e la mostra fotografica "Higher learning" (5 maggio, Palazzo del Governatore - in realtà, la mostra, che è stata curata da Paul Richard Garcia, aprirà già il prossimo 8 aprile e resterà aperta fino al 16 luglio).



I concerti italiani del "Graceful tour" vedranno Patti Smith accompagnata sul palco dai figli e dal bassista, chitarrista e direttore musicale Tony Shanahan.