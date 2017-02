Una dozzina di giorni fa vi riportammo notizia delle quote che tre delle maggiori agenzie di scommesse accordavano ai 22 cantanti in gara per la vittoria finale al 67esimo festival della canzone italiana che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio.

Le quote, cantante per cantante, in data 19 gennaio le potete vedere qui. Per riassumere in breve: Snai dava per favorita numero uno Fiorella Mannoia, poi Sergio Sylvestre e Elodie; Sisal, come Snai, per il podio proponeva l’identica terzina con l’identico posizionamento; Eurobet, invece, affidava il ruolo di favorito a Sergio Sylvestre davanti a Fiorella Mannoia e Elodie.

Ma vediamo oggi mercoledì 1 febbraio chi ha scalato o perduto posizioni nel ranking dei bookmakers.

Per la Snai a oggi la favorita alla vittoria finale è Fiorella Mannoia che è quotata a 4 (vale a dire che per ogni euro giocato se ne vincono 4), seguita da Sergio Sylvestre a 6; Albano in forte risalita (era a 20) a; 7 Elodie a 8; Chiara, Giusy Ferreri e Marco Masini a 10; Gigi D’Alessio 12; Ron, Fabrizio Moro, e Michele Bravi a 15; Ermal Meta e Michele Zarrillo a 18; Francesco Gabbani e Lodovica Comello a 20; Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Bianca Atzei a 25, Paola Turci a 28; Alessio Bernabei e Clementino a 35 e, a chiudere la fila, Samuel a 50.

Queste invece le quote Sisal: Fiorella Mannoia è sempre la favorita numero uno a 4; a seguire Albano (che risale dalla quota di 25) a 6; Sergio Sylvestre a 7; poi Elodie 9; Marco Masini e Chiara a 12; Michele Zarrillo e Giusy Ferreri a 13; Michele Bravi, Ron, Gigi D’Alessio, Ermal Meta e Francesco Gabbani a 16; Lodovica Comello e Fabrizio Moro a 18; Raige e Giulia Luzi a 20; Nesli e Alice Paba, Bianca Atzei e Paola Turci a 25; Clementino a 33 e chiudono Samuel e Alessio Bernabei a 40.

L’agenzia Eurobet che una dozzina di giorni fa dava favorito Sergio Sylvestre, oggi si allinea con Snai e Sisal e propone come favorito per la vittoria finale la (a questo punto) favoritissima Fiorella Mannoia a 4; poi Sergio Sylvestre quotato a 5.50; Albano e Giusy Ferreri a 6 (ed era quotato a 21); Elodie e Marco Masini a 7; Gigi D’Alessio a 11; Fabrizio Moro a 13; Chiara, Ermal Meta, Michele Bravi e Ron a 15; Michele Zarrillo a 17; Lodovica Comello a 21; Bianca Atzei e Paola Turci a 23; Nesli e Alice Paba, Clementino a 26; Raige e Giulia Luzi, Francesco Gabbani e Samuel a 31, fanalino di coda Alessio Bernabei a 67.

Ai tre moschettieri - Fiorella Mannoia, Sergio Sylvestre, Elodie – si è aggiunto questa settimana Albano. Questo il quartetto dei favoriti a oggi mercoledì 1 febbraio. Siamo altresì sicuri che altro debba accadere.