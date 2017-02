Nick Cave e Warren Ellis hanno rielaborato “I’ve got a future” brano incluso nel disco “My eye on you (to reinvision)” dei Toydrum, progetto di James Griffith e Pablo Clements degli UNKLE.

Di fatto l’album è di per sé composto da remix, come da intento di Clements e Griffith che hanno arruolato ‘amici, colleghi e persone con le quali amiamo lavorare’ per re-immaginare brani dei precedenti album dei Todydrum “Distant focus Vol. 1” e “Evangelist”.

Tra questi amici e colleghi dei Toydrum figurano Nick Cave e Warren Ellis, che, appunto hanno rielaborato “I’ve got a future”. Nella canzone si può ascoltare anche la voce di Gavin Clark, cantautore scomparso nel 2015.