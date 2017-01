Allontanato dalla band nel 2015, in seguito ad alcune vicende che lo hanno visto protagonista, tra cui anche una condanna agli arresti domiciliari per aver minacciato di morte un uomo e per detenzione di sostanze stupefacenti, Phil Rudd non aveva preso benissimo la recluta di Axl Rose come sostituto di Brian Johnson negli AC/DC. "Non voglio suonare con Axl Rose, davvero no", aveva detto la scorsa estate lo storico batterista della rock band australiana.



A quanto pare, però, Rudd si è ricreduto: in una recente intervista concessa al sito MusicRadar, il musicista ha fatto sapere di aver visto alcuni video delle esibizioni di Axl Rose con gli AC/DC dell'ultima tournée del gruppo e di essere rimasto colpito positivamente dalle prestazioni del già cantante dei Guns N' Roses.



"Sono rimasto sorpreso, non è stato poi tanto male", ha detto, "penso che sia andata piuttosto bene e non era un compito facile. Gli AC/DC sono un compito difficile per chiunque, nella band".



Rudd ha poi fatto sapere di aver parlato con altri due membri della band, ma di non sapere nulla sul futuro del gruppo, che dopo aver perso già tre dei suoi membri (Malcolm Young, Rudd e il cantante Brian Johnson - secondo le ultime voci, però, quest'ultimo potrebbe presto tornare all'attività live) ha salutato anche il bassista Cliff Williams (ritiratosi alla fine dell'ultima tournée):



"Non so dire cosa c'è all'orizzonte per gli AC/DC. Ho visto che i Guns N' Roses suoneranno qui a Wellington, presto. Hanno in programma un tour in tutto il mondo. Mi chiedo se Angus sia felice di vedere i Guns N' Roses alle prese con un grande tour, il che impedirebbe agli AC/DC di andare in tour. Staremo a vedere: c'è bisogno di una palla di cristallo per sapere cosa succederà".



Phil Rudd, archiviati i guai con la giustizia, è tornato alla musica riprendendo in mano il suo progetto solista e a marzo darà il via ad un tour che lo porterà ad esibirsi anche in Italia, con due concerti in programma il 5 e il 6 maggio a Novara e a Ravenna. Quanto agli AC/DC, invece: il tour che si è concluso lo scorso settembre, quello che ha visto il gruppo esibirsi insieme ad Axl Rose, potrebbe essere l'ultimo della band, che non a caso la prossima estate pubblicherà un libro contenente oltre 200 scatti tratti dai concerti della tournée.