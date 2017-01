Dopo le prime anticipazioni del frontman Gary Brooker, arrivano ora tutti i dettagli relativi ai festeggiamenti dei cinquant'anni di carriera degli alfieri del progressive rock. A quattordici anni di distanza dall'uscita del precedente "The well's on fire", i Procol Harum pubblicano un nuovo album in studio e tornano ad esibirsi dal vivo.



Il prossimo 21 aprile il gruppo spedirà nei negozi "Novum", contenente canzoni scritte dall'intera band in collaborazione con Pete Brown, autore noto ai più per la sua collaborazione con i Cream. Il disco uscirà in formato CD e in doppio LP, con una copertina - opera di Julia Brown - che richiama quella dell'album di debutto dei Procol Harum, dal titolo eponimo, pubblicato nel 1967 - la trovate più sotto.



Gary Brooker parla di "Novum" come di uno dei migliori lavori dei Procol Harum:



"Il nostro ultimo album risale al 2003 e con l'arrivo del 2017, che segna i 50 anni di Procol Harum, c'era bisogno di qualcosa di speciale: un album di nuove canzoni che credo sia uno dei migliori dei Procol Harum".



L'attuale formazione del gruppo, che vede Brooker alla voce, Matt pegg al basso, Geoff Dunn alla batteria, Geoff Whitehorn alla chitarra e Josh Phillips agli strumenti a tastiera, tornerà ad esibirsi dal vivo in primavera con un tour che debutterà con un'anteprima in programma il 3 marzo alla Royal Festival Hall di Londra e che a maggio vedrà la band esibirsi in alcune città del Regno Unito, facendo tappa a Edimburgo, Manchester, Liverpool, Birmingham, Shepherds, Nottingham e Bristol.



Di seguito, tracklist e copertina di "Novum":



"I told on you"

"Last chance motel"

"Image of the beast"

"Soldier"

"Don't get caught"

"Neighbour"

"Sunday morning"

"Businessman"