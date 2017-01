Diventano due gli appuntamenti dal vivo di Brian Molko e compagni nel nostro Paese per l'estate 2017: alla data, già annunciata, del 16 luglio al festival Collisioni di Barolo, se ne aggiunge ora un'altra che vedrà i Placebo esibirsi sul palco di Firenze Rocks il prossimo 23 giugno.



Il gruppo si esibirà nella giornata inaugurale della manifestazione ospitata nell'arena dell'Ippodromo del Visarno del capoluogo toscano, lo stesso giorno in cui suoneranno gli Aerosmith. Il nome dei Placebo va così ad arricchire il cartellone del Firenze Rocks: oltre a Steven Tyler e compagni, sul palco del festival si esibiranno anche Prophets of Rage e Sustem of a Down. L'apertura del concerto dei Placebo è stata affidata alla band dei Deaf Havana.



I biglietti già acquistati per la giornata del 23 giugno del Firenze Rocks saranno validi anche per i concerti dei Placebo e dei Deaf Havana. Su TicketOne sono ancora disponibili i tagliandi per il posto unico, al prezzo di 69 euro (più diritti di prevendita).



La data fiorentina del tour, così come quella a Barolo, fa parte della tournée che sta vedendo i Placebo festeggiare i loro vent'anni di carriera: il tour mondiale, partito lo scorso ottobre, ha già portato Molko e compagni in Italia a novembre, con un concerto ospitato dal Forum di Assago (avete letto la nostra recensione?) che ha visto il gruppo suonare le hit di questi vent'anni di carriera e gli inediti contenuti all'interno della raccolta e dell'EP pubblicati ad ottobre (qui la nostra recensione di "A place for us" e "Life's what you make it").