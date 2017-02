Nesli e Alice Paba non lo chiamano duetto. Per loro “Do retta a te” è un anti-duetto. “Non andiamo matti per i classici duetti”, dicono in coro. Nesli: “Ci siano incontrati grazie a Brando”, produttore di entrambi e co-autore del pezzo. “Avrei potuto cantare io la strofa e chiamare una melodista per ritornello e special, come usa adesso. E invece, visto che non siamo due solisti, cantiamo tutto all’unisono. In quanto al testo, è una poesia in musica. Più che l’amore racconta la fiducia che sta alla base dell’amicizia”.

I due vengono da mondi diversi e hanno 17 anni di differenza, ma una cosa li accomuna: la provincia. “Chi viene da un posto piccolo fa sogni grandi”. Il pezzo sanremese è contenuto nei nuovi dischi di entrambi. Nesli pubblica “Kill karma. La mente è un’arma”, nuova edizione dell’album del 2016 con sei brani in più e la cover di “Ma il cielo è sempre più blu” nella versione digitale. Paba, vincitrice dell’ultimo “The voice”, la più giovane fra i big di Sanremo, esce col debutto “Se fossi un angelo”. “I pezzi sono stati scritti da me. Vorrei si capisse che c’è del mio, che c’è del vero”.