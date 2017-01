In una nota diffusa nel pomeriggio di oggi il presidente dell'Associazione dei Fonografici Italiani, Cristiano Minellono, dà notizia della scomparsa di Guido Rignano, per trent'anni - dal 1964 al 1994 - presidente e amministratore delegato di Ricordi.

Sotto la guida di Rignano la storica casa milanese ampliò il raggio delle operazioni anche alla vendita, aprendo negozi in tutta Italia: contestualmente le edizioni di Musica Classica, Leggera e la Dischi Ricordi conobbero un periodo di espansione.

Nel 1994, dopo una lunga trattativa, Rignano e gli azionisti di maggioranza cedettero la proprietà di Ricordi al gruppo tedesco Bertelsmann, che - come parte dell'accordo - si impegnò a mantenere in Italia l'archivio storico della società, conservato in via Salomone a Milano.