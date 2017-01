Non cessa la luna di miele del cantautore di Duluth con la gloriosa tradizione autoriale nordamericana: dopo gli album “Shadows In The Night” (del 2015) e “Fallen Angels” (del 2016) il prossimo 31 marzo Bob Dylan spedirà sui mercati “Triplicate", triplo album contenente trenta reinterpretazioni di altrettanti classici del repertorio statunitense.

Prodotto dallo stesso artista - accreditato come di consueto come Jack Frost - il disco, registrato ai Capitol Studios di Hollywood, Los Angeles, contiene cover, suddivise tematicamente, di - tra gli altri - Charles Strouse e Lee Adams (“Once Upon A Time”), Harold Arlen e Ted Koehler (“Stormy Weather”), Harold Hupfield (“As Time Goes By”) e Cy Coleman e Carolyn Leigh (“The Best Is Yet To Come”).

Il lavoro sarà reso disponibili in diverse versioni: oltre ai formati standard (CD in triplo digipack a otto pannelli e formato digitale), verrà messa in commercio anche un cofanetto deluxe contenente tre LP in vinile a edizione limitata e confezione numerata. "Triplicate" è già disponibile in pre-order presso i principali store online.

Ecco, di seguito, la tracklist di "Triplicate":

Disco 1 – ‘ Til The Sun Goes Down

Lato 1:

1. I Guess I’ll Have to Change My Plans

2. September Of My Years

3. I Could Have Told You

4. Once Upon A Time

5. Stormy Weather



Lato 2:

6. This Nearly Was Mine

7. That Old Feeling

8. It Gets Lonely Early

9. My One and Only Love

10. Trade Winds

Disco 2 – Devil Dolls

Lato 1:

1. Braggin’

2. As Time Goes By

3. Imagination

4. How Deep Is The Ocean

5. P.S. I Love You



Lato 2:

6. The Best Is Yet To Come

7. But Beautiful

8. Here’s That Rainy Day

9. Where Is The One

10. There’s A Flaw In My Flue

Disco 3 – Comin’ Home Late

Lato 1:

1. Day In, Day Out

2. I Couldn’t Sleep A Wink Last Night

3. Sentimental Journey

4. Somewhere Along The Way

5. When The World Was Young

Lato 2:

6. These Foolish Things

7. You Go To My Head

8. Stardust

9. It’s Funny To Everyone But Me

10. Why Was I Born

La pubblicazione del terzo cover album in tre anni è una mossa solo parzialmente inattesa, da parte di uno dei più grandi artisti americani viventi: speculazioni sul fatto che Dylan fosse al lavoro su un nuovo progetto discografico affiorarono in occasione del suo (controverso) rifiuto di presenziare alla cerimonia di assegnazione dei Premio Nobel 2016, fatto pervenire lo scorso 16 novembre.

Le indiscrezioni relative a un'agenda sospettosamente fitta ripresero consistenza alla fine del mese di novembre, quando il cantautore rinunciò anche alla cerimonia organizzata dall'allora presidente statunitense Barack Obama per festeggiare il conferimento dei Premi Nobel 2016 ai concorrenti di nazionalità americana.