La società californiana Eventbrite, titolare di una piattaforma tecnologica che fornisce la possibilità di emettere biglietti da indipendenti, ha acquistato l'olandese Ticketscript, azienda con quartier generale ad Amsterdam fornitrice di un software di self-ticketing: la fusione delle due realtà, già dallo scorso anno consociate sul panorama europeo, dove hanno emesso 35 milioni di biglietti per un giro d'affari complessivo di 500 milioni di euro, darà vita al terzo gruppo operante nel ticketing primario del Vecchio Continente dopo Eventim e Ticketmaster, con sedi operative in Gran Bretagna, Olanda, Germania, Spagna e Belgio, dove lavorerà il 23% del personale di Eventbrite.

"Questa operazione si allinea perfettamente con la nostra visione strategica", ha spiegato l'ad di Eventbrite Julia Hartz: "Il nostro obbiettivo è diventare il primo marketplace al mondo per gli eventi dal vivo, consolidando gli asset e le potenzialità tecniche della nostra piattaforma. Non vediamo l'ora che questa nuova partnership fonda le migliori peculiarità delle due aziende per portarle ai nostri clienti in tutto il mondo".