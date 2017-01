Il cantautore britannico, Tom Odell, sarà all’ Alcatraz di Milano il 15 febbraio 2017 per proporre dal vivo i successi tratti dalla sua ultima fatica in studio , Wrong Crowd.

Sul sito Barley Arts trovi tutte le informazioni relative all’ evento in programma.

Ti piacerebbe andare al concerto?



Tom Odell nasce il 24 novembre 1990 nel West Sussex. Studia al Brighton Institute of Modern Music, ascoltando Elton John, Leonard Cohen e Bob Dylan. Nel 2012 realizza l’Ep di debutto, SONGS FROM ANOTHER LOVE, mentre nel 2013 arriva il primo disco sulla lunga distanza, LONG WAY DOWN, che debutta al numero 1 della classifica inglese.

Per il seguito, bisogna attendere fino al 2016: WRONG CROWD mostra un artista più maturo, dai riferimenti musicali più ampi.