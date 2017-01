Le discussioni e polemiche sul provvedimento del neopresidente Trump, il cosiddetto Muslim Ban, infiammano gli animi e molti artisti hanno detto la propria in proposito.

Rihanna e Azealia Banks si sono anche accapigliate via social media sull'argomento. La cantante barbadiana ha twittato tutta la propria disapprovazione per il provvedimento, dicendosi disgustata e definendo Trump un "maiale immorale".

La Banks, accesa sostenitrice di Trump, le ha risposto per le rime, sottolineando che Rihanna non è neppure cittadina americana e che lei, come tutte le altre celebrità che stanno parlando dell'argomento cercando di influenzare l'opinione pubblica, dovrebbe tacere.

A questo punto Rihanna ha risposto via Instagram ed è iniziato uno scambio di screenshot di messaggi in cui per errore entrambe le contendenti hanno mostrato i propri numeri di cellulare. Nel giro di poco però tutte le immagini sono state cancellate e i numeri di telefono risultano già inattivi, come riporta il "Sun".