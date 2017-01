La storia del supergruppo Crosby Stills Nash & Young è di quelle tumultuose, viste le forti personalità dei componenti e le rispettive - ingombrantissime - carriere soliste. In pratica la band è in stato di ibernazione, e segnata da forti tensioni fra i componenti, dal 2013 (anno dell'ultima esibizione live).

Ora però sembra aprirsi uno spiraglio di luce, grazie a un'affermazione di Neil Young che, in un'intervista rilasciata a "Mojo", ha chiaramente detto che non esclude di tornare a collaborare col trio di musicisti. Queste le sue parole:

Credo che CSNY abbiano tutte le possibilità di tornare insieme. Io non sono contrario. [...] Ci sono stati molti attriti fra di noi ma molte cose sono state sistemate. E' quello che succede fra fratelli e nelle famiglie. Vedremo cosa accadrà. Io sono aperto. E non penso di rappresentare un ostacolo.

Anche Nash, lo scorso agosto, si era detto disponibile a sotterrare l'ascia di guerra (con Crosby in particolare), dichiarando:

In certi momenti sono stato davvero incazzato con noi perché abbiamo sprecato un sacco di tempo senza lavorare e non volevo neppure più parlare con loro. Ma se Crosby venisse da me con quattro pezzi che mi scuotono, che cazzo dovrei fare, come musicista? Non importa quanto ce l'abbiamo uno con l'altro.