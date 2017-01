La colonna sonora del film-icona "Saturday Night Fever" (alias "La febbre del sabato sera") sarà oggetto di celebrazione nel suo quarantennale con uno speciale evento patrocinato dalla Recording Academy (in pratica quella che assegna i Grammy Awards) il prossimo 14 febbraio - due giorni dopo la cerimonia dei Grammy.

Il film, che vedeva John Travolta nei panni di Tony Manero, fu musicato dai Bee Gees: la colonna sonora scritta dai fratelli Gibbs è uno dei best seller globali (ha raggiunto 15 volte il disco di platino negli Stati Uniti, ad esempio) ed è considerata una pietra miliare per il consolidamento del fenomeno della disco music.

All'evento del 14 febbraio, che si tiene a Los Angeles e si chiama "Stayin’ Alive: A Grammy Salute To The Music Of The Bee Gees", parteciperanno vari artisti fra cui Celine Dion, John Legend e Keith Urban. L'unico membro ancora vivente dei Bee Gees, Barry Gibb, si esibirà in una selezione di brani dalla colonna sonora.

L'evento sarà filmato e poi trasmesso dalla CBS in data ancora da definire.