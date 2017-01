Il videoclip è ormai de diversi decenni uno dei media principali tramite cui avviene la promozione della musica. Dai primi esperimenti goffi ed embrionali il tutto si è evoluto fino a diventare un genere a sé, ibrido e in continua evoluzione, che meticcia cinema, tv e arte visiva. E, ovviamente, non manca lo spazio per dare qualche bello scossone al comune senso del pudore e iniettare un po' di adrenalina, toccando qualche tema controverso - sesso, droga, violenza...

Abbiamo selezionato per voi 10 clip che in questo senso hanno fatto scuola - dall'ormai leggendario "Smack My Bitch Up" dei Prodigy al più vintage George Michael, passando per Madonna, Nirvana e Rolling Stones...