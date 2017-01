Il corposo (e ricco di grandi hit) catalogo del Purple One - alias Prince - nell'ultimo paio di anni è stato disponibile, in streaming, solo tramite TIDAL, la piattaforma su abbonamento di proprietà di Jay Z e una cordata di colleghi musicisti. Ma ora pare proprio che Warner Bros. abbia concluso un accordo soddisfacente per riportarlo sulle altre piattaforme (anche gratuite) come Spotify, Apple Music, Google Play e diverse altre - come gia avevamo anticipato.

A riportarlo è il "New York Post", secondo cui il D-Day sarebbe fissato per il prossimo 12 febbraio - in concomitanza coi Grammy Awards. Una fonte anonima avrebbe riferito alla testata: "La diga si aprirà durante i Grammy". L'accordo chiuso comprende ovviamente solo il materiale pubblicato da Warner Bros., quindi tutto ciò che Prince ha fatto uscire per altre label e la musica inedita è ancora oggetto di negoziazione al momento e non sarà compreso nel lotto che diverrà disponibile dal 12 febbraio per lo streaming.

In mancanza di una comunicazione ufficiale, Spotify ha comunque dato un indizio piuttosto eloquente, piazzando dei banner viola a New York e Londra.

Come noto, Prince ha sempre osteggiato le piattaforme dedicate allo streaming musicale, mettendone in dubbio l'utilità e la redditività per gli artisti.