E' da poco uscito nelle sale "Rogue One" (il primo film della serie "Star Wars Anthology", ossia pellicole ambientate nell'universo di "Star Wars" ma con storie a sé stanti), ma si parla già moltissimo di "The Last Jedi", ossia l'episodio numero otto della saga, in uscita nel dicembre del 2017.

"The Last Jedi" è diretto da Rian Johnson, regista che in passato ha collaborato con i folk rocker statunitensi Mountain Goats per alcuni video, stringendo così amicizia con il leader della band, John Darnielle. Proprio Darnielle è l'autore di un brano originale a tema "Star Wars" che Johnson ha condiviso tramite il proprio Soundcloud; il titolo è ironico e recita “The Ultimate Jedi Who Wastes All the Other Jedi and Eats Their Bones”.

La canzone pare sia nata da uno scherzo fra i due amici, poi Darnelle l'ha trasformata in un vero e proprio brano e l'ha incisa. Il testo è divertente (parla di uno Jedi che uccide tutti gli altri e si nutre delle loro ossa) e contiene anche riferimenti ai due amici.