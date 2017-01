Tiziano Ferro sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2017: il cantautore di Latina salirà sul palco dell'Ariston, a distanza di due anni dall'ultima volta, durante la prima serata del Festival, quella di martedì 7 febbraio. Canterà "Potremmo ritornare", il primo singolo estratto dall'album "Il mestiere della vita", e duetterà con Carmen Consoli nel singolo attualmente in rotazione radiofonica "Il conforto" (registrato proprio insieme alla cantantessa siciliana). Inoltre, in occasione del suo ritorno all'Ariston, Ferro sta preparando una sorpresa: come rivelato in un'intervista al Corriere della Sera, canterà una canzone pescata non dal suo repertorio ma dal repertorio di un altro artista, del quale però non ha rivelato il nome.



Diventano tre, intanto, gli appuntamenti estivi allo Stadio San Siro di Milano: alle due date già annunciate si è aggiunta una terza data, in programma il 19 giugno. I biglietti per il terzo concerto milanese del 2017 di Tiziano Ferro saranno in vendita dalle ore 10 di mercoledì 1° febbraio su TicketOne.