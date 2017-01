Il già vincitore di X Factor tornerà ad esibirsi dal vivo in primavera, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2017. Michele Bravi ha annunciato due concerti in programma il prossimo maggio a Milano e Firenze, che rappresenteranno l'anteprima del tour vero e proprio - che partirà più in là: Bravi si esibirà al Fabrique di Milano il 20 maggio, mentre il 21 maggio sarà in scena al Viper Theatre di Firenze.



I due concerti vedranno il cantante far ascoltare per la prima volta dal vivo al pubblico i brani contenuti all'interno del suo nuovo album, "Anime di carta": i biglietti per entrambi gli appuntamenti sono già disponibili su TicketOne al prezzo unico di 18 euro (più diritti di prevendita).



Al Festival di Sanremo 2017 Michele Bravi presenterà, in gara tra i "big", "Il diario degli errori", canzone firmata da Federica Abbate, Giuseppe Anastasi e Cheope. Nella quarta serata, quella di giovedì 9 febbraio, dedicata alle cover, il cantante eseguirà una sua versione di "La stagione dell'amore", scritta e interpretata originariamente da Franco Battiato.