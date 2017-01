Franco Battiato è stato ospite dell'ultimo concerto dell'"Alt tour" di Renato Zero, che ha chiuso ieri sera, domenica 29 gennaio, ad Acireale. Il cantautore siciliano è salito sul palco per eseguire, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica della Franciacorta diretta dal Maestro Renato Serio, uno dei classici del suo repertorio: "La cura". Sul finale, il Re dei Sorcini lo ha raggiunto sul palco per omaggiarlo a suo modo ("Io mi prenderò cura di te, del poeta, del sognatore, del viaggiatore...", ha intonato Zero). La scelta di Renato Zero di ospitare Battiato nella data di Acireale non è stata casuale: il cantautore è originario infatti di Ionia, un piccolo comune che, proprio come Acireale, si trova in provincia di Catania (i due comuni distano appena una ventina di chilometri l'uno dall'altro). Potete vedere l'esibizione di Battiato e l'omaggio di Renato Zero nel video che trovate qui sotto, a partire dal minuto 2.40:





Archiviato il progetto del tour congiunto e relativo album dal vivo con Alice (che la scorsa estate aveva pure lasciato intendere che la collaborazione avrebbe potuto trasformarsi in un disco da studio insieme ), il cantautore siciliano la prossima estate tornerà ad esibirsi dal vivo, accompagnato dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta dal Maestro Carlo Guaitoli con Angelo Privitera alle tastiere e programmazioni. Il calendario del tour estivo si compone per ora di quattro appuntamenti:23 giugno - Palermo, Teatro Politeama25 giugno - Carpi, Piazza Martiri26 giugno - Roma, Terme di Caracalla28 giugno - Pistoia, Piazza Duomo