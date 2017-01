L'estate del 2017 vedrà quattro nomi importanti della storia del rock e del pop internazionale formare due coppie per due tournée congiunte che faranno tappa in alcune città degli Stati Uniti. La prima coppia è formata da Alice Cooper e i Deep Purple, la seconda è formata da Rod Stewart e Cyndi Lauper.



Il gruppo guidato dal controverso rocker statunitense condividerà il palco con la band hard rock britannica capitanata da Ian Gillan per un tour congiunto che vedrà i Deep Purple esibirsi forse per l'ultima volta di fronte al pubblico statunitense e canadese (le date, infatti, fanno parte del calendario del tour d'addio del gruppo,"The long goodbye tour") e Alice Cooper e i suoi presentare probabilmente il nuovo album, le cui lavorazioni - che vanno avanti da ormai qualche settimana - stanno vedendo il rocker collaborare con i componenti della formazione originale ancora in vita. La tournée congiunta di Alice Cooper e Deep Purple partirà il 12 agosto da Las Vegas e farà tappa - tra le altre città - anche a Los Angeles, Toronto e Chicago, per chiudere poi il 10 settembre a Cincinnati.



Rod Stewart e Cyndi Lauper, che avevano condiviso il palco già nel 1985, duettando in occasione di un concerto beneficenza a Los Angeles (cantarono insieme "People get ready", "I heard it through the grapevine" e "Time after time"), si ritroveranno a Hollywood il prossimo 6 luglio, giorno in cui la loro tournée congiunta farà il suo debutto: il tour li porterà ad esibirsi poi anche nel New Jersey, in Massachusetts, a New York e in Texas e chiuderà il 12 agosto a Houston (il giorno in cui, curiosamente, debutterà il tour di Alice Cooper e Deep Purple). Qui sotto trovate un video risalente al 1988 in cui i due annunciano uno dei premi dell'edizione degli American Music Awards di quell'anno: