E’ disponibile una outtake tratta dalla serie dei Foo Fighters prodotta dalla HBO nel 2014 “Sonic highways” di un brano inedito di Dave Grohl.



E’ stata condivisa dalla Laundry Room, lo studio di proprietà del produttore dei Foos Barrett Jones, la clip presenta una versione del 1990 di "Gods look down", che viene definita come la prima canzone che Grohl abbia mai scritto e inciso. Un’altra versione del brano è contenuta su “Fumble”, il quinto album degli Scream – band della Virginia in cui militò Grohl a cavallo degli anni novanta - uscito nel 1993.



Spiegano su YouTube dal Laundry Room studio: "Questa è una versione diversa da quella degli Scream. A quel tempo Grohl militava negli Scream, ma questa è stata la prima canzone che ha registrato da solo suonando tutti gli strumenti."



Nel video, si possono vedere Grohl e Jones ascoltare i nastri originali. "Sembro una ragazza" scherza Grohl dopo aver sentito la sua voce dell’epoca, "Non credo che le mie palle fossero ancora scese."



Parlando con Rolling Stone della serie “Sonic highways”, Dave Grohl disse: "E’ buffo perché non avevo più sentito alcune di queste canzoni da quando le avevo registrate. Quando siamo andati a girare l'episodio di “Sonic highways” su Seattle, Barrett ci mise canzoni che avevo registrato, cazzo, non so, forse 25 o 26 anni fa? Di certe canzoni non avevo alcun ricordo, il che è strano. E’ quasi come vedere una fotografia di te stesso, svenuto ubriaco a una festa."