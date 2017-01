Viene annunciato anche un concerto italiano nel prossimo tour europeo dei Sigur Ros che prenderà il via il 16 settembre da Manchester (Inghilterra).



L’appuntamento con il pubblico italiano è previsto per il 17 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Mi). Questo tour è il primo in dieci anni nel quale la band si esibisce senza supporter. Lo spettacolo sarà diviso in due parti da un intervallo e proporrà i vecchi successi ma anche le nuove canzoni che il terzetto islandese sta componendo per l’ottavo e nuovo album in studio che manca dai tempi di ”Kveikur” pubblicato nel giugno 2013.



Per la prevendita dei biglietti del tour clicca qui