Possono le nuove tecnologie mettere fuori gioco la discografia indipendente e appassionata che ancora si ostina a pubblicare dischi, per giunta dal vivo? "Live in Paris" delle Sleater-Kinney - al di là dell'indubbio valore intrinseco - è un buon esempio di prodotto discografico di complemento che potrebbe faticare a trovare una collocazione sul mercato, ai tempi della connessione globale.

A beneficio di chi si fosse perso le puntate precendenti: il 20 marzo 2015 la ritrovata band simbolo del post punk dei primi Novanta, nome di spicco della scena di Olympia (che di fatto fu la Seattle alternativa) nonché eroine riot grrrl prima che riot grrrl diventasse un'etichetta da appicciare su gruppi come L7, No Doubt e Hole - si esibì presso la storica sala da concerti parigina La Cigale per promuovere il primo album dato alle stampe dopo il ritorno in attività seguito al periodo sabbatico osservato tra il 2007 e il 2013, "No Cities to Love"...