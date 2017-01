Tove Lo dichiara che "va bene essere una rock star se sei un uomo, ma non lo è se sei una donna", criticando l'industria musicale che ha due pesi e due misure quando si tratta di genere.



Dice a Gulf News: "Ho letto un articolo su The Weeknd, che amo e sono una sua grande fan. Credo che dica cose molto giuste dal suo punto di vista. Io non ci sto paragonando come artisti, perché penso che siamo molto, ma molto diversi; ma spesso cantiamo sugli stessi argomenti. Quell'articolo lo descrive come uno profondo, come un solitario dall’anima oscura che sente e vive queste cose e ha una mente complessa. Mentre io vengo dipinta più come, 'Sì, lei è una party girl che canta ancora di sesso e droga’".



Il volgare cortometraggio di Tove Lo “Fairy dust”, che conteneva alcune scene di masturbazione, è stato recentemente rimosso da YouTube. Aggiunge poi la musicista: "E’ come dire che se sei una donna o una ragazza non dovresti essere diretta e onesta sul non essere un cittadino ideale. E’ bene essere una rock star se sei un uomo, ma non lo è se sei una donna."



Nonostante questi commenti, dice anche che le cose iniziano a migliorare per gli artisti di sesso femminile: "Sta cambiando, però. Ora ci sono molte ragazze che sono impenitenti. Come Rihanna, Charli XCX e Lorde. Artisti che dicono 'questo è quello che faccio, questo è quello che dico, e puoi pensare quello che vuoi, ma sono io e non chiedo scusa."