"Axl è una specie di calamita per i problemi, non ho mai incontrato nessun altro come lui. E' il tipo di persona che sarebbe capace di ficcarsi uno spazzolino in gola perché proprio quello specifico spazzolino è difettoso"

Parole, queste, di uno che lo conosce bene da un sacco di anni: Slash, nel 2007, raccontava così l'amico - all'epoca nemico pressoché giurato - all'edizione americana di Rolling Stone. Nonostante l'acredine che allora caratterizzava il loro rapporto (o non rapporto), la macchina da riff dei Guns N' Roses in un certo senso ha colto uno degli aspetti precipui del personaggio pubblico di Axl Rose.

Con lui non ci si annoia mai. E se oggi, diventato ormai una rockstar istituzionale sapientemente messa al riparo dai guai da uno staff elefantiaco, attentissimo e con una resistenza allo stress degna di un corpo militare scelto, la voce di "Sweet Child O' Mine" può permettersi di festeggiare il 55 anni in tutta tranquillità (o quasi), nei ruggenti anni Novanta, quando i Guns N' Roses erano gli astri nascenti del mainstream rock a stelle e strisce, le sue giornate (e quelle di chi gli stava attorno) erano decisamente più movimentare.

Per augurare ad Axl buon compleanno abbiamo scelto dieci episodi - più uno - che fotografano in maniera convincente quella che tra "Appetite for Destruction" e "Use Your Illusion" doveva essere ordinaria amministrazione: tra scazzottate (anche con David Bowie, mica solo coi fan molesti), colpi di testa e sommosse popolari, ecco un discreto campionario di fatti che hanno coinvolto uno delle ultime rockstar vecchia maniera.

Buona lettura, e buon divertimento. E tanti auguri, Axl!