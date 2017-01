Paul Weller ha annunciato i dettagli di “Jawbone”, la sua prima colonna sonora, che raggiungerà il mercato il prossimo 10 marzo. Ha anche condiviso la canzone (che puoi ascoltare più sotto) ”The ballad of Jimmy McCabe”, nella quale si narra la storia dell’ex campione di boxe giovanile, Jimmy McCabe (interpretato nella pellicola da Johnny Harris, della quale è anche sceneggiatore).



Come riportato dal comunicato stampa, il film (che uscirà nei cinema, per lo meno in Gran Bretagna, il 17 marzo) racconta la storia di un uomo ‘disperatamente alla ricerca di speranza che però cerca nei posti sbagliati’.



Ha detto Harris: "Paul mi mandava continuamente nuove idee, demo, registrazioni. Il bello di questo approccio è che le idee di Paul stimolavano e influenzavano la storia che stavo riscrivendo. Io allora inviavo a Paul le nuove bozze della sceneggiatura e le nuove idee che mi venivano. Un bellissima collaborazione".



Questa la tracklist:



‘The Ballad Of Jimmy McCabe’

‘Jawbone’

‘Bottle’

‘Jawbone Training’

‘Man On Fire’

‘End Fight Sequence’