Il chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi ha dichiarato di voler seppellire l'ascia di guerra e fare pace con l'ex batterista della band Bill Ward. La diatriba risale al 2012 quando Ward ebbe controversie contrattuali con il resto della band , questo è il motivo per il quale non sta partecipando al tour d’addio della band inglese .



Il 2 e il 4 febbraio, infatti, i Black Sabbath chiuderanno la loro gloriosa carriera live sul palco della Genting Arena di Birmingham, la loro città. Tony Iommi, parlando con Mojo, sulla mancanza di Ward in questi ultimi concerti ha detto: "Sarebbe stato meglio avere Bill con noi, ma purtroppo non è mai successo ... Lo voglio chiamare. Gli voglio ancora bene, è ancora un fratello. Ad essere onesti, non so che cazzo sia successo perché non mi occupo del lato commerciale della band."