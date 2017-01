Come riporta Il Corriere della Sera, il festival di Sanremo 2017 - che prenderà il via martedì 7 febbraio – avrà un ospite in più. Un ospite che arriva da Hollywood, Los Angeles, la Mecca del cinema. Il suo nome è Keanu Reeves. Il 52enne attore ha interpretato da protagonista numerosi film entrati nell’immaginario collettivo. Su tutti ‘Point break’ (1991), ‘Piccolo Buddha’ (1993) e ‘Matrix’ (1999). Non è stata ancora annunciata la serata in cui Reeves salirà sul palco del Teatro Ariston, ma, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe accadere mercoledì 8 oppure giovedì 9 febbraio.



Gli ospiti prettamente musicali che parteciperanno al festival della canzone italiana, invece, saranno Tiziano Ferro, Giorgia, Zucchero, Robbie Williams, Mika, Ricky Martin, Álvaro Soler, Clean Bandit e Biffy Clyro.