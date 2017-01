Il social network di Mark Zuckerberg ha assunto Tamara Hrivnak, già Director of Music Partnerships di YouTube e Google Play, affidandole il compito di pianificare e portare avanti una strategia relativa alla presenza di contenuti musicali su Facebook: l'obiettivo è quello di permettere a etichette, editori e musicisti di ottenere compensi dalla condivisione di musica e la riproduzione di video musicali sul social network. Tamara Hrivnak, che in passato ha lavorato anche per Warner, ne ha dato notizia con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, nel quale ha scritto:



"Non vedo l'ora di approfondire le relazioni tra Facebook e l'industria musicale. La mia carriera è stata dedicata a sviluppare opportunità per la musica nel panorama digitale. Facebook si occupa di rendere il mondo più aperto e connesso e la musica può svolgere un ruolo importante. Sono entusiasta di lavorare in questa stessa direzione".