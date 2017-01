Arisa ha cantato ai funerali di due delle ventinove vittime della valanga che lo scorso 18 gennaio ha travolto l'Hotel Rigopiano, i coniugi Luciano Caporale e Silvana Angelucci. Questa mattina, domenica 29 gennaio, la cantante lucana si è presentata nella chiesa di Santo Stefano Protomartire, a Castel Frentano (piccolo comune in provincia di Chieti), che ha ospitato la cerimonia religiosa: Arisa, come riferisce l'edizione locale di Il Centro, è entrata in chiesa con il volto nascosto da cappello e sciarpa, per rispettare il dolore dei familiari dei due coniugi e non attirare su di sé l'attenzione. Ad un certo punto, poi, la cantante ha cominciato a cantare a cappella una sua canzone, "L'amore della mia vita", scritta da Giuseppe Anastasi e Cheope con musica di Federica Abbate.





La scelta di Arisa non è stata casuale: pochi giorni prima della tragedia in cui hanno perso la vita, i due coniugi avevano pubblicato su Facebook un video in cui, mentre erano in macchina, diretti in montagna, cantavano quella canzone. La clip è diventata virale per volontà dei figli della coppia, che hanno chiesto di condividerla per omaggiare l'amore dei loro genitori.