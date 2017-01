Iggy Pop è l'ospite d'eccezione della nuova canzone di un gruppo tutto al femminile proveniente da Manchester, le PINS. Il frontman degli Stooges ha prestato la sua voce al singolo appena pubblicato dal gruppo, "Aggrophobe", in qualità di voce narrante e ha raccontato così il suo coinvolgimento nel progetto:



"Ho avuto una session con un gruppo di ragazze provenienti da Manchester, si chiamano PINS. Mi hanno mandato una canzone nuova e stavano cercando qualcuno che potesse fare da narratore: mi è piaciuta la loro musica e la loro immagine, così ho deciso di accettare".



Il gruppo delle PINS è nato nel 2011 ed è composto da Faith Holgate (voce e chitarra), Lois McDonald (chitarra), Anna Donigan (basso) e Sophie Galpin (batteria). Tra le principali influenze del quartetto ci sono gruppi come My Bloody Valentine, Jesus and Mary Chain e Hole. Le PINS hanno già pubblicato due album, "Girls like us" del 2013 e "Wild nights" del 2015, e due anni fa hanno aperto i concerti di un'altra band tutta al femminile, le Sleater-Kinney, nel Regno Unito. Il 24 marzo uscirà il loro nuovo EP, contenente - oltre alla collaborazione con Iggy Pop in "Aggrophobe" - altre quattro canzoni. A proposito della canzone registrata insieme al rocker, le quattro ragazze hanno raccontato in un'intervista concessa al magazine britannico i-D:



"Il nostro booking agent negli Stati Uniti è amico del manager di Iggy, così ci ha suggerito di scriverli una mail e lui gliel'avrebbe fatta avere. E l'ha fatto, ha funzionato".