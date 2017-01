I conti in attivo dell'edizione 2017 del Festival, che dovrebbe chiudere con un fatturato pubblicitario intorno ai 23 milioni di euro (almeno secondo le stime), e i costi della rassegna (ridotti rispetto alle precedenti edizioni), hanno spinto le case discografiche a chiedere alla Rai di rivedere gli accordi economici relativi ai compensi per la partecipazione dei propri artisti al Festival di Sanremo 2017.



Enzo Mazza, Presidente della Federazione Industria Musicale Italiana (la federazione che rappresenta circa 2.500 imprese musicali e discografiche, tutelandone gli interessi), in qualità di portavoce delle case discografiche, ha definito insufficienti i rimborsi spese previsti per gli artisti, che secondo quanto riferisce il sito di Davide Maggio si aggirerebbero intorno ai 46.5000 euro per i "big" e ai 20.000 euro per le Nuove Proposte. Mazza, riporta Il Sole24Ore, ha detto:



"Se ci sono profitti è giusto che si ridiscutano le intese, perché i rimborsi spese sono insufficienti, ma anche perché la parte musicale è componente essenziale di quello che è un ottimo show televisivo, ma che dal punto di vista del valore per l'industria musicale non va oltre l1,5 per cento".



Quest'anno i big in gara sono 22 e le Nuove Proposte sono 8, per un totale di circa 1,2 milioni di euro sborsati dalla Rai alle case discografiche per quanto riguarda i compensi degli artisti. Per Giancarlo Leone, ex direttore di Rai 1 e consulente Rai per l'edizione 2017 del Festival, non sarebbe una cifra da poco:



"La Rai spende per gli artisti in gara una cifra consistente, superiore rispetto agli anni precedenti anche perché è aumentato il numero dei cantanti in gara. [...] Spetterà alla Rai, concluso questo Festival, valutare con quali modalità prendere in considerazione le richieste che arrivano dall'industria musicale".



Il Festival di Sanremo 2017 si terrà dal 7 all'11 febbraio: anche quest'anno, come nel 2015 e nel 2016, sarà condotto da Carlo Conti (impegnato anche nel ruolo di direttore artistico) che ha voluto al suo fianco Maria De Filippi. Alvaro Soler, Robbie Williams, Mika, Ricky Martin, Rag'n'Bone Man (la voce di "Human"), i Biffy Clyro, i Clean Bandit, Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Giorgia e Zucchero sono gli ospiti musicali confermati fino ad oggi.