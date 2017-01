Il frontman dei Black Sabbath torna a parlare della crisi con sua moglie Sharon, dopo il divorzio sventato lo scorso anno in seguito alla scoperta, da parte di quest'ultima, di una relazione segreta tra Ozzy e la parrucchiera delle star Michelle Pugh. Se nelle settimane immediatamente successive alla scoperta del tradimento Ozzy Osbourne aveva ammesso di essere vittima di una grave forma di dipendenza da sesso (Sharon ha svelato di essere stata tradita almeno cinque volte in altrettanti Paesi differenti), ora l'icona rock si è rimangiata le sue parole e fatto un passo indietro rispetto alla precedenti dichiarazioni.



In un'intervista pubblicata sulle colonne del quotidiano britannico The Times, Ozzy ha detto di non essere un sessuomane e che la relazione con Michelle Pugh sarebbe stata solamente "un incidente di percorso":



"Faccio parte di una rock band, no?! Le groupies ci sono sempre state. Solo che mi sono fatto beccare, no? E' stato un incidente di percorso. Non penso di essere un sessuomane del cazzo".



Nella stessa intervista, poi, Ozzy ha parlato del suo rapporto con Sharon (che è uno dei giudici dell'edizione britannica di X Factor), facendo sapere che le cose, ora, stanno andando meglio:



"In ogni matrimonio ci si allontana se non si spende abbastanza tempo insieme, e questo ha rappresentato una parte del problema. Sharon è una stacanovista e questo è bello. Ma se quando torna da X Factor vuole andare a dormire, cosa dovrei fare io? Me ne sto seduto a girarmi i pollici mentre l'aspetto, no? Ecco perché gli uomini fanno cose stupide, quando stanno da soli. Le cose vanno bene ora: non c'è un giorno in cui non parliamo o non ci scriviamo".



"Non riuscirei neppure a immaginare la mia esistenza senza di lui. Anche se è un cane. Un lurido cane. Quindi la faccenda è questa. La pagherà carissima", aveva dichiarato la scorsa estate Sharon Osbourne, di fronte alle telecamere del suo show televisivo statunitense The Talk.