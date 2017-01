Lutto in casa Black Sabbath: è morto all'età di 68 anni Geoff Nicholls, ex tastierista della band capitanata da Ozzy Osbourne. Nicholls, che era da tempo malato di cancro, ha suonato con i Black Sabbath per ben venticinque anni, dal 1979 al 2004: nel corso di questi venticinque anni, il musicista ha preso parte alle registrazioni di tutti i dischi pubblicati dai Black Sabbath, da "Heaven and hell" del 1980 fino all'album dal vivo "Live at the Hammersmith Odeon" del 2007. Prima di entrare nei Black Sabbath, Nicholls suonava nei Quartz, band il cui album di debutto, uscito nel 1977, fu prodotto da Tony Iommi. E fu proprio quest'ultimo a volerlo nei Black Sabbath, nel periodo in cui Ozzy era "licenziato" e Geezer Butler aveva lasciato momentaneamente la band.







Tony Iommi, nel suo omaggio all'ex compagno di band, pubblicato su Facebook, ha ricordato la sua amicizia con Nicholls: "È stato un vero amico, per me, e mi ha sostenuto in tutti i modi per circa quarant'anni", ha scritto. Geezer Butler, invece, si è dichiarato triste per la notizia.