La copertina dovrebbe essere la carta d'identità di un album. E Gigi D'Alessio, per la copertina del suo nuovo disco, ha scelto proprio una foto della sua carta d'identità. "Credo non ci sia nulla di meglio che raccontarsi con sincerità per farsi conoscere", ha scritto sui social il cantautore partenopeo, svelando la copertina del suo nuovo progetto discografico, "24.02.1967" (di prossima pubblicazione), che riproduce proprio il suo documento di riconoscimento: nome all'anagrafe, data di nascita (24 febbraio 1967, appunto), comune di residenza (ma non c'è la via), professione (cantautore) e statura.



E tuttavia, qualcuno ha notato una certa somiglianza tra la copertina del nuovo album di D'Alessio e quella di un altro disco, "Eppure soffia" di Pierangelo Bertoli. Come quella del disco del cantautore partenopeo, infatti, la copertina del disco di Bertoli (uscito nel 1976) riproduceva la carta d'identità del cantautore di "A muso duro": a far notare la somiglianza è stato Alberto Bertoli, il figlio del cantautore, che ha pubblicato su Facebook un post nel quale ha messo a confronto le due copertine. "Sono il figlio del signore coi baffi nella foto a destra", ha scritto Bertoli, "la copertina del tuo cd è molto bella, ma non so come mai ha qualcosa di molto famigliare... Io e la mia famiglia ci chiediamo se sia un caso".





Il post pubblicato da Alberto Bertoli ha suscitato le polemiche dei tanti fan del cantautore sassolese, che hanno duramente attaccato Gigi D'Alessio con alcuni commenti pubblicati sotto il post. Lo stesso Gigi D'Alessio è intervenuto per rispondere al figlio di Bertoli: "Al di là della grandissima stima artistica per tuo padre posso assicurarti che è solo un caso", ha scritto la voce di "Non dirgli mai", "questo mi conforta perché vorrà dire che il caso ha voluto farmi avvicinare ad un grande. Spero che il mio nuovo disco possa rimanere nella storia come tuo padre".Alberto Bertoli, dunque, ha risposto a D'Alessio scusandosi per le offese che gli sono state rivolte dai fan del cantautore: "Il mio post è semplicemente frutto dello stupore per la somiglianza tra le due copertine", ha replicato Bertoli.Qualcuno, poi, ha fatto notare che l'idea di Bertoli di scegliere come copertina di un proprio disco la sua carta d'identità era stata "copiata" già nel 1980, dunque quattro anni dopo l'uscita di "Eppure soffia", da un altro cantante, Gianni Davoli, per il suo album "Carta d'identità".