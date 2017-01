“Bestiario musicale” è il titolo del secondo album firmato da Lucio Corsi, cantautore toscano proveniente da Val di Campo di Vetulonia, salito alle cronache dopo aver pubblicato il disco d’esordio “Altalena Boy / Vetulonia Dakar” nel 2015. A due anni di distanza da quello che possiamo definire un inizio incoraggiante, Corsi torna con otto pezzi racchiusi sotto la denominazione “Bestiario musicale”: otto canzoni intitolate come otto animali tipici della sua zona di provenienza e da cui ha preso ispirazione, tutte quasi completamente acustiche e dalle atmosfere soffuse e notturne. Otto racconti brevi… un lavoro cantautorale di livello che rilancia nuovamente il nome di Corsi nel panorama indipendente nazionale.

Lucio Corsi è da tenere d’occhio. Perché se non già con questo disco, il secondo in linea di successione nella sua carriera da cantautore, nei prossimi anni è destinato a diventare una firma importante della nostra musica. Lo dico sperando che questa profezia si avveri, alla luce degli otto bellissimi racconti brevi che Lucio ha steso per questo suo nuovo lavoro in studio: “Bestiario musicale”...