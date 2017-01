A maggio partirà il tour d'addio alle scene della band guidata da Steven Tyler, "Aero-Vederci baby!": la tournée debutterà il 17 maggio a Tel Aviv, in Israele, e porterà gli Aerosmith ad esibirsi in giro per l'Europa fino all'inizio di luglio, facendo tappa anche in Italia con un concerto che vedrà la band esibirsi sul palco del Firenze Rocks Festival il prossimo 23 giugno. All'inizio del mese, il chitarrista Brad Whitford aveva lasciato intendere che al calendario del tour si sarebbero aggiunte altre date fuori dall'Europa e che anche se questa tournée è stata definita la tournée d'addio potrebbe tenere impegnati gli Aerosmith per i prossimi cinque anni.



Joe Perry non sembra tuttavia pensarla come il suo compagno di band. In un'intervista concessa a Ultimate Classic Rock, il chitarrista ha fatto sapere che la band è più vicina alla fine che all'inizio e che ogni spettacolo potrebbe essere l'ultimo:



"Diciamo che siamo in modalità semi-tour per i prossimi anni. Vogliamo suonare in posti in cui abbiamo suonato magari una volta o in cui non abbiamo mai suonato nel corso di tutta la nostra carriera. Siamo più vicini alla fine che all'inizio. Penso che ogni spettacolo potrebbe essere l'ultimo. Affronto la cosa con questa attitudine. Non abbiamo un programma definito che ci permetta di dire 'Okay, questo è l'ultimo concerto'".



Anche Joe Perry, come Whitford, spera che gli Aerosmith possano tornare in studio di registrazione prima dello scioglimento per lavorare a nuovo materiale e pubblicare così un nuovo album di inediti. Nell'intervista a Ultimate Classic Rock, però, Perry ha anticipato che l'intenzione della band è quella di aprire gli archivi e tirare fuori materiale del passato, outtakes e registrazioni dal vivo:



"Sto parlando con Steven Tyler della possibilità di tornare in studio e registrare una o due canzoni nuove. So che rovisteremo negli archivi e tireremo fuori outtakes e registrazioni dal vivo, roba che non abbiamo mai registrato".



L'ultimo album in studio pubblicato dagli Aerosmith è "Music from another dimension!", uscito nel 2012.