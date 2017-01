Sul palco del concerto-tributo losangelino a David Bowie non c'era solo Sting, che ha omaggiato la compianta rockstar britannica con una sua versione di "Blackstar": tra gli ospiti dell'evento c'erano anche Perry Farrell, Gavin Rossdale, il corista dei Rolling Stones Bernard Fowler, Joe Elliot dei Def Leppard, Tony Hadley degli Spandau Ballet e il cantante degli Slipknot Corey Taylor. La voce della band heavy metal statunitense si è presentata di fronte al pubblico senza maschera, non rispettando così la consuetudine degli Slipknot di presentarsi mascherati in pubblico, e ha ricordato David Bowie sulle note di "China girl", uno dei pezzi contenuti nell'album "Let's dance" del 1983 (il disco prodotto da Bowie insieme a Nile Rodgers, per intenderci).





"China girl" ha una storia piuttosto particolare: la versione di David Bowie contenuta all'interno di "Let's dance" era, in realtà, una rivisitazione di una canzone che il cantautore britannico aveva scritto insieme a Iggy Pop qualche anno prima, nel 1977. Iggy Pop aveva registrato la canzone, che originariamente si intitolata "Borderline", per l'album "The idiot": qui sotto potete ascoltare la versione originale di Iggy Pop e quella rivisitata di David Bowie.